video suggerito

Donna investita da un pirata della strada mentre attraversa sulle strisce pedonali: muore poche ore dopo Una donna di 82 anni è morta poche ore dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via General Cantore a Inverigo, in provincia di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto di repertorio

Una donna di 82 anni è morta in ospedale poche ore dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 11.30 in via General Cantore a Inverigo, in provincia di Como: la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un'auto che poi è fuggita via.

Subito era stata allertata la macchina dei soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno già giudicato le condizioni della 82enne gravissime. Subito il trasposto con la massima urgenza all’ospedale di Erba dove purtroppo l'anziana è morta dopo qualche ora di ricovero.

Ora si cerca l'automobilista alla guida del furgone che ha investito la donna. Al momento il pirata della strada non si è costituito, lo sta cercando la polizia locale di Inverigo che sta cercando anche di risalire all'esatta dinamica dell'incidente.