video suggerito

Chi era Manuel Sampellegrini, il tabaccaio 39enne morto in un incidente a Olgiate Olona Stava tornando a casa dopo una festa quando Manuel Sampellegrini si è ribaltato con la sua auto a Olgiate Olona (Varese). Il 39enne, titolare di una tabaccheria a Castellanza, è deceduto dopo poche ore di ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manuel Sampellegrini (foto da Facebook)

Manuel Sampellegrini è morto nella mattinata di ieri, domenica 14 luglio, all'ospedale di Legnano dove era stato trasportato poche ore prima con la massima urgenza. Il 39enne, infatti, era rimasto coinvolto in un incidente a Olgiate Olona, in provincia di Varese. Stando a quanto ricostruito, stava tornando a casa da una festa di compleanno quando si è scontrato con un'altra auto che lo ha fatto ribaltare. L'altro conducente, un 29enne, è stato a sua volta ricoverato in codice giallo nello stesso ospedale.

Sampellegrini stava tornando a casa

L'auto di Manuel Sampellegrini ribaltata a Olgiate Olona

L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del 14 luglio in via Roma a Olgiate Olona. Sampellegrini era quasi tornato a casa quando la sua Ford Focus ha impattato contro un'altra vettura per ragioni che devono ancora essere chiarite. L'auto si è ribaltata e ha terminato la sua corsa sottosopra.

I vigili del fuoco di Varese sono riusciti a liberare il 39enne dalle lamiere e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Poche ore dopo, però, Sampellegrini è deceduto per le lesioni riportate. Meno gravi le condizioni dell'altro conducente, un giovane di 29 anni.

La tabaccheria di Castellanza

La notizia del decesso di Sampellegrini è stata comunicata nelle prime ore del pomeriggio del 14 luglio e subito sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Il 39enne era un grande appassionato di sport, soprattutto sci e motociclismo, ma era conosciuto soprattutto per il suo lavoro.

Da diversi anni, infatti, era titolare e socio della tabaccheria ‘La Piazzetta' a Castellanza. I carabinieri di Varese, dopo aver eseguito i rilievi del caso, ora stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.