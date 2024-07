video suggerito

Si scontra con un’altra auto a Olgiate Olona e si ribalta: morto Manuel Sampellegrini Manuel Sampellegrini è deceduto questa mattina, 14 luglio, all’ospedale di Legnano (Milano). Il 39enne si era ribaltato nella notte con l’auto a Olgiate Olona (Varese) dopo aver impattato contro un’altra vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'auto di Manuel Sampellegrini ribaltata a Olgiate Olona

Un 39enne è deceduto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Olgiate Olona (in provincia di Varese). La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri intervenuti sul posto ed è ancora in fase di accertamento. Stando a quanto emerso, parrebbe che il 39enne si sia scontrato con l'auto contro un'altra vettura prima di ribaltarsi. L'uomo, soccorso con la massima urgenza, è deceduto dopo poche ore di ricovero all'ospedale di Legnano (nella Città Metropolitana di Milano), mentre l'altro conducente avrebbe riportato ferite non gravi.

Lo schianto a Olgiate Olona

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 3:30 del 14 luglio lungo via Roma a Olgiate Olona. Manuel Sampellegrini con ogni probabilità stava guidando per tornare a casa, a Castellanza, quando avrebbe impattato con un'altra vettura. Lo schianto è stato violento e ha fatto ribaltare l'auto del 39enne.

I sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno valutato come gravissime le lesioni riportate da Sampellegrini e lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Nonostante le cure dei medici, il 39enne è deceduto dopo poche ore.

Sampellegrini era titolare di una tabaccheria di Castellanza

Alla guida dell'altra vettura c'era un ragazzo di 29 anni. Anche lui è stato soccorso, ma le sue condizioni sono apparse meno gravi. Per questo motivo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e ora stanno indagando per risalire a eventuali responsabilità. Sampellegrini era molto conosciuto a Castellanza. Da diverso tempo, infatti, era socio di una tabaccheria .