Trovato morto Mario Porro, il 66enne inghiottito dal torrente in piena dopo l’alluvione a Cantù

È stato trovato ormai senza vita Mario Porro, 66 anni, trascinato via dalla corrente del fiume in piena mentre si trovava su una passerella di servizio a Cantù, nel Comasco, sulla roggia Galliano. Erano le 18.15 circa di ieri quando la sponda su cui poggiava il ponticello di collegamento è crollata: l’uomo è caduto immediatamente nella roggia senza avere neppure il tempo di aggrapparsi per mettersi in salvo.

Il corpo del pensionato è stato rinvenuto nella zona di Cantù, nei pressi di via San Giuseppe, e non ha raggiunto il letto del fiume Seveso come si temeva in un primo momento.

Le ricerche di Mario Porro, il pensionato di Cantù (Como)

Sono stati oltre 50 gli uomini in servizio tra carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale che hanno cercato il pensionato. E mentre si attende l'elicottero da Bologna per ispezionare dall’alto insieme ai droni, ieri sera è stata battuta parte del letto del fiume e i due chilometri coperti d'acqua sotto il manto stradale. Al momento è stato disposto il sequestro della passerella per accertare eventuali responsabilità.

"Era sul posto a lavorare, doveva fare delle foto sul ponte di servizio con alcuni compagni dell'associazione in cui era impegnato", ha raccontato a Fanpage.it il nipote Gabriele Tartaglione. "Gli amici che erano con lui sono riusciti a mettersi in salvo, lui no. L'acqua era veramente alta ieri: mio zio non era uno sprovveduto, prendeva sempre mille precauzioni. Era un uomo buono, che dedicava tutti i suoi sforzi ai nipoti, alla famiglia, agli altri", le sue parole.