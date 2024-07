Il video dell’arresto di Giacomo Bozzoli: si è fatto crescere barba e baffi per non essere riconosciuto Dopo 11 giorni di latitanza è stato trovato e arrestato Giacomo Bozzoli, in fuga dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. Gli investigatori lo cercavano all’estero, ma lui era nascosto nel cassettone del letto della sua villa di Soiano (Brescia) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giacomo Bozzoli a Marbella (Spagna) il 30 giugno; nel momento della cattura davanti alla villa di Soiano (Brescia) l'11 luglio

Lo cercavano in Marocco, in America Latina, fino a Capoverde. E invece Giacomo Bozzoli era nascosto nel cassettone del letto della sua villa di Soiano sul lago di Garda, provincia di Brescia. Qui, intorno alle 17.45 di oggi, dopo undici giorni di latitanza il 39enne condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e fuggito dopo la lettura del verdetto è stato finalmente trovato e arrestato.

Bozzoli si è consegnato senza opporre resistenza. Non è chiaro, al momento, come sia rientrato dall’estero: le sue ultime tracce risalivano al giorno prima del verdetto in Cassazione, lo scorso 30 giugno, mentre soggiornava all'Hard Rock Hotel di Marbella (Spagna) con la compagna Antonella Colossi e il figlio di 9 anni. Mamma e piccolo, dopo giorni di silenzio, avevano fatto ritorno in Italia il 5 luglio, mentre l'imprenditore aveva proseguito la sua latitanza.

Resta ora da capire dove Bozzoli abbia passato i giorni intercorso tra sentenza di condanna della Cassazione, lunedì 1 luglio, e la cattura da parte dei carabinieri avvenuta nel pomeriggio di oggi 11 luglio. Gli investigatori dovranno inoltre appurare se il fuggiasco abbia ricevuto aiuti esterni o sia stato supportato da qualche complice (tra cui la stessa compagna). E se abbia deciso di ritornare per costituirsi o nella speranza di proseguire la latitanza dentro le mura di casa.