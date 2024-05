Il video del treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, il sindaco: “Mai visto niente del genere” Un treno merci si è ribaltato a causa del vento a Borgo Mantovano (in provincia di Mantova) nel pomeriggio del 16 maggio. Stando a quanto comunicato dal sindaco Alberto Borsari, non ci sarebbero feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una violenta tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito oggi pomeriggio, giovedì 16 maggio, diverse zone in provincia di Mantova. Era stato previsto che il territorio venisse colpito da raffiche di vento molto forti, ma probabilmente nessuno si aspettava che queste potessero ribaltare un treno. È accaduto, però, a Borgo Mantovano: "In tanti anni di sindaco non avevo mai visto treni rovesciati per effetto del vento", ha commentato il primo cittadino Alberto Borsari con un post su Facebook, "situazione davvero pesante, per fortuna non si è fatto male nessuno".

Lo stesso sindaco, poco prima, aveva raccomandato i suoi concittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario: "Manteniamo tutti la calma e aspettiamo che la situazione migliori", si era raccomandato Borsari, "non c'è praticamente una via che non sia sott'acqua". Il fatto che la tempesta abbia ribaltato un treno su un fianco, fa pensare a raffiche di vento di notevole potenza, simili a una piccola tromba d'aria che ha portato a danni importanti al suo passaggio.

Le bombe d'acqua hanno colpito tutta la provincia mantovana soprattutto tra le 17 e le 18 del 16 maggio. Il treno merci ribaltato si trova in zona Villa Poma, dove il vento ha anche scoperchiato diverse abitazioni, mentre alcuni edifici sono stati allagati come la Rsa a Revere. A Bosco Virgiliano, intorno alle 18:30, le infiltrazioni d'acqua hanno fatto cadere parte della copertura esterna degli spogliatoi della squadra Mantovana Junior. L'edifico, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e dell'assessore, è stato transennato e messo in sicurezza.