Accarezza le gambe a una ragazza di 17 anni: condannato un amico di famiglia per tentata violenza sessuale Il Tribunale di Mantova ha condannato a 1 anno di reclusione (con pena sospesa) un 51enne per tentata violenza sessuale. L'uomo avrebbe accarezzato le gambe di una 17enne, figlia di un'amica, nonostante le sue resistenze e con "sfregamenti dalle cosce fino alle parti intime".

A cura di Enrico Spaccini

Un 51enne residente nell'Alto Mantovano è stato condannato a 1 anno, con pena sospesa, per tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne. L'uomo ha ammesso di aver accarezzato un paio di volte la 17enne, figlia di amici, per "tranquillizzarla" in seguito a una delusione amorosa. La vittima, però, ha dichiarato che "nonostante le resistenze", il 47enne avrebbe alternato "sfregamenti dalle cosce fino alle parti intime". Il pm Gianlorenzo Franceschini aveva chiesto per l'imputato una condanna pari a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

La mano sulle gambe della ragazza

L'episodio contestato risale alla sera del 24 novembre del 2019. In un ristorante di Castiglione delle Stiviere si stava tenendo una festa di compleanno quando un amico della festeggiata, che al tempo aveva 47 anni, ha chiesto alla figlia della donna di accompagnarlo a prendere suo figlio per poi tornare al locale. "Non appena salita in auto", ha denunciato la 17enne, "mi sono ritrovata la sua mano tra le mie gambe".

L'uomo, che è stato poi denunciato per violenze sessuale, derubricata in tentata violenza sessuale, ha respinto ogni accusa. Il 47enne ha dichiarato di ritenere quella ragazza come una nipote, essendo figlia di una sua amica e anche vicina di casa. Ha affermato di aver visto la 17enne "agitata e con gli occhi rossi" e, per questo motivo, per "tranquillizzarla" le avrebbe "accarezzato il viso dandole anche una pacca su una gamba".

La condanna per tentata violenza sessuale

La ragazza, invece, ha raccontato di aver avuto la mano dell'uomo sulle sue gambe durante il tragitto "nonostante le mie resistenze", aggiungendo "sfregamenti dalle cosce fino alle parti intime". Tornata al ristorante, la 17enne ha raccontato tutto a una zia e, pochi giorni dopo, ha presentato denuncia per violenza.

Ieri, lunedì 15 luglio, il 51enne è stato condannato a 1 anno di reclusione per tentata violenza sessuale. La pena è sospesa, ma subordinata al pagamento di 5mila euro di risarcimento alla ragazza che si è costituita parte civile al processo.