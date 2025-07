Accusato di abusi su ragazzine minorenni e stalking contro l’ex moglie, la Procura chiede 10 anni di carcere

(immagine di repertorio)

La Procura di Brescia ha chiesto una pena pari a 10 anni di reclusione per il 37enne di Palazzolo sull'Oglio accusato di prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori e anche di stalking e violenza sessuale contro l'ex moglie. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe ricattato e obbligato la donna a inviargli filmati dal contenuto pornografico. Durante gli accertamenti, gli investigatori avrebbero scoperto che il 37enne avrebbe anche adescato diverse ragazzine, d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, attraverso profili social falsi e organizzato incontri sessuali con loro in cambio di regali. Il difensore del 37enne ha chiesto l'assoluzione per alcuni dei capi d'imputazione.

Il 37enne era stato arrestato lo scorso agosto dai carabinieri della Compagnia di Chiari. Le indagini erano iniziate dopo che la sua ex moglie si era presentata in caserma per denunciarlo per violenza sessuale e revenge porn. Una volta sequestrato il telefono dell'uomo, gli investigatori avrebbero scoperto dalle chat alcune conversazioni spinte tra lui, che usava profili falsi, e diverse ragazzine minorenni.

In più di un'occasione, il 37enne avrebbe convinto le sue vittime a inviargli contenuti espliciti e, in tre casi, le avrebbe convinte ad avere rapporti sessuali con lui nei pressi di un parco in cambio di regali e denaro.

Su richiesta della Procura, il Tribunale ha accettato di unificare i due filoni di inchiesta in cui il 37enne è coinvolto: quello ai danni dell'ex moglie e quello ai danni delle ragazzine. L'imputato aveva scelto, poi, di venire giudicato con il rito abbreviato. Come riportato dal Giornale di Brescia, durante l'udienza di oggi, giovedì 10 luglio, l'accusa ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione, mentre la difesa l'assoluzione per alcuni capi d'imputazione. La sentenza è attesa per il 17 luglio.