video suggerito

Ruba le foto dell’ex fidanzata e le usa per obbligarla a uscire con lui: 50enne a processo Un 50enne è accusato di aver estrapolato fotografie dell’ex fidanzata in atteggiamenti intimi e di averle usate per ricattarla e convincerla a uscire con lui e avere un rapporto sessuale. A processo a Mantova, è imputato per stalking, violenza sessuale e revenge porn. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 50enne di Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova) sta affrontando il processo che lo vede imputato per stalking, violenza sessuale e revenge porn ai danni dell'ex fidanzata 40enne. Stando a quanto sostenuto dall'accusa, l'uomo avrebbe sottratto alla donna alcune foto che la ritraevano nuda e le avrebbe usate per ricattarla mentre stavano insieme per uscire e avere rapporti sessuali. Gli atteggiamenti persecutori sarebbero proseguiti anche quando la 40enne era riuscita a interrompere la relazione e aveva un nuovo compagno.

Come riportato da La Gazzetta di Mantova, i due avrebbero avuto una relazione breve durata tra il 2020 e il 2021. Nella mattinata di ieri, giovedì 12 giugno, è stato sentito dal collegio di giudici del Tribunale di Mantova, presieduto da Gilberto Casari, un ingegnere che era stato incaricato di analizzare alcuni telefoni cellulari in uso al 50enne e all'interno dei quali sarebbero state trovate alcune fotografie dell'ex fidanzata in atteggiamenti intimi.

Secondo l'accusa, il 50enne avrebbe estrapolato quelle immagini dal cellulare della donna e le avrebbe usate per ricattarla dicendole che le avrebbe inviate a tutti se lei non avesse accettato di uscire con lui. La relazione, anche se breve, sarebbe stata caratterizzata da una forte gelosia, al punto che il 50enne l'avrebbe pedinata e le avrebbe inviato messaggi da un numero sconosciuto con cui faceva richieste sempre più pesanti di carattere sessuale.

Leggi anche Minacciata e violentata a 14 anni su un'automobile: 28enne condannato a 4 anni e 6 mesi

Quando il rapporto tra i due si è interrotto, il 50enne avrebbe messo foto di lei nuda nella cassetta della posta del nuovo compagno e, di fronte alla minaccia di diffonderle l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui e a filmarsi in atteggiamenti intimi. La prossima udienza si terrà il 2 ottobre.