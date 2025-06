Apre un finto profilo social e ricatta un uomo con foto intime inviate online: denunciato 23enne

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Oggi, giovedì 5 giugno, la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un ragazzo di 23 anni, ritenuto il presunto responsabile di un caso di estorsione sessuale online. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe ricattato un uomo minacciandolo di pubblicare alcune sue foto intime.

La vicenda è emersa nei giorni scorsi, quando un cittadino residente nell’alto mantovano si è rivolto alla Polizia Postale, denunciando di essere stato vittima di un ricatto telematico. Tutto avrebbe avuto origine su un noto social dove la vittima aveva avviato una conversazione con un profilo apparentemente femminile. Lo scambio è poi proseguito su una piattaforma di messaggistica istantanea. Durante la conversazione, l’uomo ha inviato immagini e video a contenuto intimo che sono poi stati successivamente utilizzati per ricattarlo. L’estorsore avrebbe, infatti, minacciato di diffondere il materiale sensibile qualora non fosse stato effettuato il pagamento di somme di denaro. Spaventato dalle minacce, l'uomo ha quindi eseguito tre versamenti, per un totale di 1.000 euro.

Grazie all’attività investigativa condotta dalla Polizia Postale, su delega della Procura della Repubblica di Mantova, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione del presunto responsabile, un giovane di 23 anni, che è stato denunciato a piede libero per estorsione. Contestualmente al caso, l’invito rimane quello di prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei social network, evitando la condivisione di immagini o contenuti personali con sconosciuti e segnalando prontamente ogni tentativo di estorsione o ricatto alle Forze dell’Ordine.