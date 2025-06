video suggerito

Studente universitario invia foto intime a una donna conosciuta online e viene ricattato: 2 denunciati Uno studente universitario di Mantova ha raccontato alla polizia postale che una donna conosciuta online lo avrebbe minacciato e ricattato. Il giovane le aveva inviato foto intime e lei le avrebbe usate per estorcergli denaro. Due sono stati denunciati.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 30enne e un 50enne sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Mantova in quanto ritenuti responsabili di estorsione sessuale ai danni di uno studente universitario mantovano. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe inviato a una donna conosciuta sui social contenuti sessualmente espliciti che sarebbero stati, poi, usati contro di lui come minaccia. Dopo aver ceduto inizialmente al ricatto, lo studente si è rivolto alla polizia postale che, dopo aver bloccato i pagamenti, sono riusciti a risalire ai due presunti estorsori.

Le indagini, eseguite dalla polizia postale di Mantova in sinergia con quella di Torino e Varese, sono scattate in seguito a una segnalazione di una presunta tentata estorsione e diffusione illecita di immagini intime attraverso vari profili social. Uno studente universitario mantovano aveva raccontato di aver conosciuto una donna online che, dopo un primo corteggiamento, aveva spostato la conversazione su contenuti sessualmente. In poco tempo, sarebbe riuscita a convincerlo a inviarle foto compromettenti.

Una volta entrata in possesso delle immagini, avrebbe iniziato a fargli richieste estorsive e ne avrebbe inviato alcune a un amico della vittima. Così facendo, lo ha minacciato che se non gli avesse inviato denaro, le avrebbe inviate a tutti i suoi contatti. Spaventato, lo studente avrebbe in un primo momento ceduto al ricatto, ma poi si è rivolto alla polizia postale.

Gli investigatori sono riusciti a bloccare i pagamenti e, attraverso le analisi dei flussi telematici e finanziari, sono riusciti a identificare i presunti autori delle minacce. Si tratterebbe di un 30enne di nazionalità ivoriana residente in provincia di Varese e di un 50enne italiano domiciliato a Torino. Su disposizione della Procura di Mantova, le abitazioni dei due indagati sono state perquisite e sono stati sequestrati gli sequestro di strumenti di pagamento utilizzati per le richieste estorsive e altro materiale rilevante. I due sono stati, infine, denunciati per estorsione sessuale.