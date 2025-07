Anziano raggirato e violentato da una coppia del suo paese nel Mantovano: marito e moglie arrestati

Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna residenti in un paese del Mantovano per violenza sessuale di gruppo e circonvenzione d’incapace. I due coniugi avrebbero raggirato un anziano del posto per portargli via soldi e beni per centinaia di migliaia di euro.

Una coppia residente in un paese del Mantovano è stata arrestata con le accuse di violenza sessuale di gruppo e circonvenzione d'incapace. I due sarebbero riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con un anziano della zona al punto da riuscire a entrare in casa sua regolarmente. Dopodiché, lo avrebbero convinto a consumare e filmare rapporti sessuali, prima con la donna e poi con entrambi, e sarebbero entrati in possesso di centinaia di migliaia di euro, oltre che di due orologi Rolex.

Come riportato dalla Gazzetta di Mantova, la vittima del presunto raggiro era un 84enne che vive da solo in una villa dalla morte della moglie. I due erano riusciti ad accumulare diversi beni, tra cui alcune opere d'arte conservate nella loro abitazione. Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, avviate in seguito a un esposto anonimo, un uomo e una donna del suo paese, molto conosciuti e che lavorano a stretto contatto con il pubblico, avrebbero avvicinato l'anziano con il pretesto di fargli compagnia e fornirgli supporto nelle faccende quotidiane.

Conquistata la fiducia dell'anziano, la donna, poco più che 40enne, avrebbe iniziato a sedurlo, arrivando a consumare rapporti sessuali completi con lui. Lei lo avrebbe rassicurato del fatto che il marito era d'accordo. Lui stesso, poco dopo, avrebbe chiesto di poter assistere agli incontri intimi, che avrebbe poi filmato, e in seguito di prenderne parte.

Proseguendo con il raggiro, la donna si sarebbe fatta mettere come beneficiaria di un'assicurazione sulla vita da 400mila euro. Poi, tra prelievi e bonifici, la coppia avrebbe portato via all'84enne circa 200mila euro, oltre a due Rolex da 50mila euro. Infine, i due avrebbero preso anche il controllo del sistema d'allarme della villa. Dopo mesi di indagini, i carabinieri li hanno arrestati per violenza sessuale di gruppo e circonvenzione d'incapace.