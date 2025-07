Uomo segregato in casa a Vigevano per 4 anni dall’ex compagna che si impossessa del suo patrimonio: 4 denunciati

Un uomo avrebbe vissuto per quasi 4 anni segregato in casa a Vigevano (Pavia) in condizioni precarie. A costringerlo nella sua abitazione sarebbe stata l’ex compagna con l’aiuto di tre amici, con l’obiettivo di impossessarsi del suo patrimonio.

Per quasi quattro anni un uomo sarebbe rimasto isolato nella sua abitazione a Vigevano (in provincia di Pavia) senza assistenza, riscaldamento e acqua calda, con cibo razionato e la villa recintata con il filo spinato. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno soccorso lo scorso novembre e accompagnato in ospedale in stato confusionale. Ora, su disposizione del gip del Tribunale di Pavia, sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti dell'ex compagna dell'uomo, due uomini e una donna. Le accuse, a vario titolo, sono di sequestro di persona, abbandono, circonvenzione di incapace e truffa aggravata.

A far scattare le indagini sono state le segnalazioni dei vicini di casa del 40enne. A novembre 2024, infatti, avevano chiamato la polizia dicendo che qualcuno stava lanciando alcuni oggetti nei loro cortili. Quando ha visto arrivare la Volante nella sua abitazione, il 40enne ha invocato soccorso. I poliziotti lo avrebbero trovato segregato in casa in condizioni di abbandono e, sebbene si tratti di una persona che ha bisogno di assistenza continua, era solo, con il riscaldamento spento e senza acqua calda.

Il 40enne, in stato confusionale, era stato subito ricoverato all'ospedale di Vigevano. Nel frattempo, la Procura di Pavia aveva avviato gli accertamenti. Le indagini sono state condotte dagli investigatori della Squadra Mobile pavese e del Commissariato di Vigevano. Sarebbe emerso che l'ex compagna del 40enne, con la complicità di tre amici (due residenti a Vigevano e uno in Calabria), avrebbe tenuto l'uomo segregato in casa per quasi quattro anni e in tutto questo tempo gli avrebbe sottratto centinaia di migliaia di euro dal suo patrimonio.

Il gip ha, dunque, emesso le misure cautelari nei confronti dei quattro indagati, ovvero il divieto di avvicinamento e di contatto con la vittima e l'uso del braccialetto elettronico. I quattro dovranno rispondere, a vario titolo, delle accuse di sequestro di persona, abbandono, circonvenzione di incapace e truffa aggravata.