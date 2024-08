video suggerito

Costringe 12enni a incontrarlo e a inviargli video a sfondo sessuale: le manipolava offrendo soldi e regali Adescava online ragazze minori, tra i 12 e i 14 anni, costringendole, attraverso manipolazioni psicologiche o con la promessa di regali costosi o denaro, ad avere rapporti sessuali con lui. Un 36enne è finito in manette.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un 36enne residente a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) nella giornata di oggi martedì 13 agosto è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di numerose minorenni della Franciacorta, in vari comuni tra le Province di Brescia e Bergamo. Come spiegano i carabinieri di Chiari, l'uomo adescava online ragazze minorenni, tra i 12 e i 14 anni, costringendole, attraverso manipolazioni psicologiche o con la promessa di regali costosi o denaro, ad avere rapporti sessuali con lui. L'attività investigativa ha attribuito "all’indagato la responsabilità di gravi reati che hanno fortemente messo a repentaglio l’incolumità di numerose minori", spiegano i militari.

Dagli accertamenti è emerso che le ragazzine venivano adescate con una serie di strategie subdole. L'arrestato conosceva già le minori e poi era riuscito a instaurare con loro conversazioni via messaggi in cui mentiva alle vittime sulla sua età e sulle sue condizioni famigliari. Dopo qualche messaggio il 36enne offriva a loro denaro e regali in cambio immagini e video sessuali espliciti. In altri casi le convinceva a incontrarlo di persona. Così secondo gli investigatori l'uomo era responsabile di condotte criminali che spaziano dalla violenza sessuale, ad atti sessuali con minori, produzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorile. Ora si sta procedendo con le indagini per capire se ci sono altre minorenni vittime dell'uomo.