Trovato in possesso di oltre mille file di materiale pedopornografico: arrestato un 60enne La Polizia Postale ha arrestato un uomo bergamasco di sessant'anni per detenzione di materiale pedopornografico: è stato trovato in possesso di mille file realizzati sfruttando minorenni.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo bergamasco di sessant'anni è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico: è stato trovato in possesso di mille file realizzati sfruttando minorenni. Le indagini sono state eseguite dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, in collaborazione con la sezione di Bergamo e sotto il coordinamento della Procura di Brescia.

Gli accertamenti hanno svelato che l'indagato continuava a cercare sempre più materiale illecito sul web. La prima segnalazione sarebbe arrivata nel 2021 dove era stato scoperto un caricamento di file pedopornografici su due popolari piattaforme cloud e da qui erano state avviate le indagini. Poi si sono succedute sempre più segnalazioni di operazioni analoghe. Alla fine è stato scoperto che tra febbraio 2021 e maggio 2024 tantissimi file pedopornografici. Dopo aver analizzato tantissime connessioni, la Polizia postale è riuscita a risalire al 60enne. L'uomo deteneva oltre mille i file di natura pedopornografica.

Ora si procederà con l'ulteriore analisi dei dispositivi informatici e degli spazi cloud in modo da capire ulteriori condotte illecite. Soprattutto – come spiega La Prima Bergamo – si sta lavorando anche per individuare le giovani vittime dei video.