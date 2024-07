Abusa della figlia piccola per sei anni: la bimba confessa tutto al fratello che fa arrestare il padre

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Due volte a settimana il padre abusava sessualmente della figlia di 6 anni dopo aver divorziato da sua madre. L'orrore succedeva in una casa di Bergamo, oggi giovedì 4 luglio è arrivata una sentenza di condanna a 10 anni di carcere per l'uomo, un 63enne.

Le violenze erano iniziate qualche anno fa. Nel 2022 la bambina, quando aveva 12 anni, si era confidata con il fratello maggiore di vent'anni. Gli aveva rivelato che "papà mi molesta". A questo punto il ragazzo si era subito rivolto alla madre raccontando la confessione della sorellina: la donna non ha perso tempo e ha subito presentato una denuncia. Il padre della bambina in un primo momento davanti alle autorità ha negato tutto per poi invece confermare.

L'accusa durante il processo ha chiesto una condanna a dieci anni, poi confermata anche dai giudici come riporta Prima Bergamo. All'imputato, dal momento che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato concesso le attenuanti generiche. In aula di Tribunale è stato accertato che il padre toccava la figlia nella parti intime due volte a settimana arrivando poi a fare lo stesso anche con una amica della figlia.

Il 63enne dovrà ora pagare anche un risarcimento da 100mila euro alla ex moglie, per la figlia. E di altri 10mila euro alla donna e di 20mila euro al figlio. Altro risarcimento potrà essere deciso in sede civile.