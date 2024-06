video suggerito

Scopre che la figlia si fotografa nuda per il fidanzato e la picchia: condannato il padre Un uomo è stato condannato a un anno e cinque mesi per lesioni e minaccia nei confronti della figlia e della moglie: aveva preso a sberle la figlia dopo che aveva scoperto che si era scattata foto nuda da mandare al fidanzato e la moglie che aveva provato a calmarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Prende a sberle la figlia dopo aver scoperto che si scattava foto nuda e le inviava al fidanzato. Per poi prendere a pugni anche la moglie che aveva provato a calmarlo. Il Tribunale di Varese ha ora condannato a un anno e cinque mesi con pena sospesa un uomo sudamericano: il pm aveva chiesto due anni e due mesi.

Quello emerso dalla ricostruzione dei fatti, l'uomo ha usato la violenza quando prendendo il cellulare della figlia avrebbe scoperto che aveva scattato foto in cui si ritraeva nuda per poi inviarle via chat al fidanzato. Dopo aver visto le immagini ha preso a sberle prima la figlia e poi la moglie che ha provato a calmarlo.

Così davanti al giudice l'imputato, difeso dall'avvocato Corrado Viazzo, ha dovuto rispondere al reato di lesioni e di minacce nei confronti delle due donne per cui è stato condannato, ma anche del reato più grave di maltrattamenti in famiglia. La sentenza su questo ultimo reato è stata di assoluzione. Durante il processo invece la figlia si è costituita parte civile: il padre sarà costretto a risarcirla di 500 euro.