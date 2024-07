video suggerito

Calci in pancia alla moglie incinta, picchiata davanti ai figli: condannato il marito a 7 anni È successo nel 2021 a Lavena Ponte Tresa (Varese). L’uomo picchiava e stuprava la consorte, impedendole di uscire di casa e lavorare: per lui l’accusa aveva chiesto 12 anni di carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione dai giudici del tribunale di Varese un 40enne accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale per aver picchiato e violentato la moglie 32enne mentre era incinta. Il pubblico ministero, per lui, aveva chiesto 12 anni di carcere.

I fatti, avvenuti a Lavena Ponte Tresa (Varese), risalgono al 2021. Rapporti sessuali imposti, rigide e vessatorie regole da rispettare, tra cui non lavorare e non uscire di casa. E ancora schiaffi, pugni e calci sul pancione, il tutto davanti ai figli della coppia.

La giovane donna si è costituita parte civile. I giudici, oltre alla condanna a sette anni per l'ormai ex marito, hanno stabilito inoltre un risarcimento pari a 15mila euro in suo favore.