La moglie vuole denunciarlo, lui la picchia e insulta davanti alla caserma: arrestato Una donna è stata picchiata dal compagno davanti alla caserma dei Carabinieri di Pontevico (Brescia): l'uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di mercoledì 24 luglio a Pontevico, comune che si trova in provincia di Brescia, un uomo ha picchiato la moglie fuori da una caserma. La donna si era recata lì proprio per poter denunciare i maltrattamenti subiti. I carabinieri lo hanno immediatamente fermato e lo hanno arrestato con l'accusa si resistenza.

La vittima ha subito per diversi anni violenze fisiche e psicologiche. Mercoledì scorso i militari hanno sentito urla all'esterno della stazione dell'Arma: si sono affacciati e hanno visto una donna che cercava di farsi aprire mentre lui la tratteneva prendendola dal collo. I carabinieri sono subito usciti e hanno provato a calmarlo: il 45enne si è però scagliato contro loro. Per lui sono quindi scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre l'uomo si trovava in cella, la donna è stata tranquillizzata e ha raccontato quanto è stata costretta a vivere.

Ha spiegato che quei comportamenti violenti erano spessi frequenti. In accordo con la Procura, i carabinieri hanno avviato le pratiche del codice rosso per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri, giovedì 25 luglio, l'arrestato è stato portato in tribunale dove si è svolta l'udienza per direttissima. Per lui il giudice ha disposto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La speranza è che questa misura basti a evitare che il 45enne torni a picchiare la moglie.