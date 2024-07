video suggerito

Litiga con il compagno della figlia e gli spara in casa: ex idraulico condannato a 8 anni Nello De Angeli è stato condannato a 8 anni di reclusione per tentato omicidio. Il 31 maggio 2023 l'ex idraulico aveva sparato al torace al compagno di sua figlia e aveva poi rivolto l'arma contro sé stesso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È stato condannato in primo grado a 8 anni di carcere Nello De Angeli, l'ex idraulico 76enne che la sera del 31 maggio 2023 ha sparato al compagno di sua figlia nella casa di via Allende a Castellucchio (in provincia di Mantova) che condividevano. Quello che per la difesa era stato un "colpo accidentale" esploso durante una colluttazione, per la Procura era un tentato omicidio. Dopo un anno trascorso nel carcere di Pavia, ora De Angeli si trova ai domiciliari in un appartamento messo a disposizione del Comune.

L'ennesimo litigio e i due colpi di Beretta

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la convivenza tra De Angeli, sua figlia e il compagno di lei non era facile. Spesso litigavano anche in modo animato, tanto che nel settembre del 2020 un vicino li aveva denunciati per minacce e stalking. Quel provvedimento venne archiviato, ma le urla dei loro litigi le sentivano tutti.

Anche la sera del 31 maggio dell'anno scorso De Angeli e il 47enne stavano discutendo. "Era spaventato, minacciato sia dalla figlia che dal suo compagno perché non lo volevano più in quella casa", ha raccontato la sorella dell'anziano durante il processo. Il 76enne si trovava seduto sulla sua poltrona quando avrebbe iniziato a discutere con il camionista 47enne.

Ad un certo punto, l'ex idraulico ha tirato fuori la sua Beretta calibro 7,65, detenuta legalmente. Il 47enne si sarebbe poi avventato contro di lui e, durante la colluttazione, il 47enne è rimasto ferito al torace. Per la difesa si è trattato di un incidente, il quale però ha messo in pericolo la vita del camionista. Dopodiché, De Angeli ha rivolto l'arma contro sé stesso e si è sparato al petto.

La condanna in primo grado a 8 anni

Soccorsi d'urgenza, il 47enne era stato trasportato all'ospedale Carlo Poma di Mantova, mentre De Angeli al San Matteo di Pavia. Entrambi si sarebbero salvati per una questione di millimetri, sufficienti a evitare lesioni a organi vitali. Il 76enne, accusato di tentato omicidio, ha trascorso circa un anno nel carcere di Torre del Gallo.

Il Comune, poi, gli ha trovato un'abitazione dove poter stare agli arresti domiciliari, lontano da quella casa di via Allende. De Angeli è stato condannato l'8 luglio 2024 in primo grado a 8 anni di reclusione per tentato omicidio.