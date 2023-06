Spara al marito della figlia poi rivolge l’arma contro di sé: ex idraulico arrestato per tentato omicidio Nello De Angeli è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La sera del 31 maggio avrebbe sparato al genero, Alberto Dalseno, e poi si sarebbe ferito al petto. Entrambi ricoverati, non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 75 anni è stato arrestato per aver sparato un colpo di pistola al genero nella serata di mercoledì 31 maggio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Nello De Angeli avrebbe poi rivolto la pistola contro di sé e avrebbe fatto fuoco ferendosi al petto. Sia lui che il marito di sua figlia, il 47enne Alberto Dalseno, si trovano ricoverati in ospedale. Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 75enne è, inoltre, piantonato dai carabinieri perché accusato di tentato omicidio.

La lite e gli spari

I due uomini avrebbero litigato in casa, a Castellucchio in provincia di Mantova, per futili motivi. Dalle parole, però, il camionista 47enne e l'idraulico 75enne ormai in pensione sono passati in breve tempo alle mani. Poco dopo, il più anziano dei due avrebbe preso la pistola calibro 7,65 da lui detenuta regolarmente e avrebbe sparato un colpo al torace del genero. Forse pentito per quanto fatto, avrebbe rivolto l'arma verso sé stesso e fatto fuoco ferendosi al petto.

I primi a intervenire sono stati i familiari dei due, le mogli e la figlia di Dalseno. Hanno sentito le grida e il rumore degli spari. Visti i due uomini a terra, hanno chiamato il 112 e sono stati raggiunti anche da qualche vicino di casa.

L'arresto di De Angeli

Dalseno è stato portato d'urgenza all'ospedale di Mantova, mentre De Angeli è stato trasportato in quello di Pavia con l'eliambulanza. Le condizioni di entrambi sono gravi ma comunque, nonostante la prognosi riservata, non sarebbero in pericolo di vita in quanto i proiettili non avrebbero colpito organi vitali.

Il 75enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio. Al momento si trova piantonato in ospedale dai carabinieri e appena sarà in grado di parlare sarà ascoltato dal gip.

La vecchia denuncia di un vicino

Come riportato da MantovaUno, i due litigano spesso. Dalseno aveva ricomprato la villa del suocero quando questa era finita all'asta, a causa del fallimento della sua ditta di idraulica, e probabilmente questo avrebbe inasprito i loro rapporti.

Meno di tre anni fa, nel settembre del 2020, un vicino di casa li aveva querelati per minacce e stalking. Nella sua denuncia aveva raccontato che sia Dalseno che De Angeli avevano compiuto nei suoi confronti atti persecutori e minacce. In particolare il 75enne un giorno gli avrebbe detto: "Se non vai via prendo il mio fucile e ti ammazzo". La Procura di Mantova, però, chiese l'archiviazione della denuncia per mancanza di elementi inconfutabili, poi accolta dal gip.