Donna stuprata mentre torna in bicicletta dalla sagra di paese: arrestato l'aggressore Una donna è stata violentata mentre tornava da una sagra di paese in provincia di Mantova: è stata stuprata da un 24enne che è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata violentata nella notte di oggi, domenica 21 luglio, a Campitello, frazione di Marcaria che è un comune si trova in provincia di Mantova. La vittima è una 55enne che stava tornando a casa con la sua bicicletta da una sagra di paese. È stata violentata da un ragazzo di ventiquattro anni che è stato arrestato.

L'aggressione

La 55enne ha spiegato di essere stata seguita e bloccata da un uomo mentre stava tornando dalla festa di paese a Campitello. Il 24enne l'avrebbe spinta giù dalla bicicletta e portata in una zona appartata. L'avrebbe afferrata per il collo e immobilizzata a terra. In questo modo quindi l'avrebbe violentata.

L'arresto

Mentre stava avvenendo la violenza sessuale, da quella strada sono passati due vigilantes: grazie a loro, la donna è riuscita a divincolarsi e scappare. Ha poi raggiunto le due guardie giurate che, capito cosa fosse successo, hanno chiamato i carabinieri.

I militari sono arrivati immediatamente sul posto e hanno rintracciato il violentatore che, nel frattempo, era scappato tra i campi proprio per non essere trovato dalle forze dell'ordine. Lo hanno trovato nascosto dietro la siepe di un giardino di un'abitazione vicina. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Mantova dove il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto. La vittima invece è stata portata in ospedale a Mantova dove sono state riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale.