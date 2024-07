Tenta di violentare una donna in un sottopasso vicino alla Stazione Centrale a Milano: arrestato

video suggerito

Nella mattinata di sabato 20 luglio una donna è stata vittima di un tentativo di violenza a Milano. L'episodio si è verificato in uno dei sottopassi che si trova tra la Stazione Centrale e la zona Greco. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata aggredita alle spalle e palpeggiata al seno. È riuscita a contattare le forze dell'ordine che poi hanno fermato l'uomo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la trentaduenne si trovava in via Spoleto e precisamente all'interno del tunnel che collega largo San Valentino a via Ferranti Aporti. A un certo punto è stata colpita alle spalle: è stata bloccata da uno sconosciuto che poi le ha messo le mani addosso e l'ha palpeggiata. La donna è riuscita a divincolarsi e far scappare l'aggressore. Ha poi chiamato il numero unico delle emergenze 112, che ha permesso l'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile. I militari hanno ascoltato la testimonianza della donna e grazie alla descrizione che ha fornito, sono riusciti a bloccare l'uomo.

Si tratta di un 29enne che è stato fermato per violenza sessuale. È stato poi portato nel carcere di San Vittore dove è in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari. La donna, che ha denunciato il suo aggressore, è stata trasferita dagli operatori sanitari del 118 all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde: è stata dimessa con una prognosi di tre giorni.