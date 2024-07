Donna denuncia uno stupro al parco Ravizza: avvicinata con la scusa di chiedere una sigaretta

video suggerito

Una donna di 40 anni ha denunciato di essere stata violentata la sera di martedì 16 luglio all'interno del parco Ravizza (zona Bocconi). È stata condotta alla clinica Mangiagalli.

Parco Ravizza, Milano

Sarebbe stata avvicinata con la scusa di una sigaretta la donna di 40 anni che ha denunciato di essere stata violentata martedì sera 16 luglio in viale Toscana, all'interno del parco Ravizza (zona Bocconi).

L'allarme è scattato pochi minuti prima di mezzanotte, quando i medici del 118 hanno soccorso la vittima. All'arrivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Porta Monforte, la 40enne ha raccontato di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale da un uomo sconosciuto.

Portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, specializzata nelle cure alle vittime di aggressioni a sfondo sessuale, la donna è in attesa di essere sentita dai militari: a loro dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a rintracciare l'aggressore, svanito nel nulla dopo la violenza nel parco del centro milanese: le prime ricerche in zona, per il momento, non hanno infatti dato esito positivo.