Aggredisce una 20enne e prova ad abusare di lei in strada a Milano: 30enne bloccato dai carabinieri I carabinieri hanno denunciato un 30enne per tentata violenza sessuale alle prime ore del 5 agosto. Il giovane è stato bloccato mentre provava ad abusare di una 20enne in strada a Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Un 30enne è stato denunciato dai carabinieri nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto con l'accusa di tentata violenza sessuale. Il giovane, infatti, sarebbe stato bloccato in via Pisani a Milano, non lontano dalla Stazione Centrale, mentre stava cercando di immobilizzare una ragazza distesa sull'asfalto e quasi del tutto svestita. La 20enne avrebbe poi raccontato ai militari che era già fuggita poco prima da un altro tentativo di abuso.

L'intervento dei carabinieri in via Pisani

L'intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile si è svolto qualche minuto prima delle 3 di lunedì 5 agosto. I militari stavano transitando per via Pisani quando hanno notato un giovane che stava immobilizzando una ragazza, già distesa a terra e ormai con pochi vestiti addosso. L'uomo, identificato in un 30enne cittadino nigeriano, è stato bloccato e la ragazza soccorsa.

La giovane, una 20enne italiana, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver conosciuto quel ragazzo solo qualche ora prima. Come riportato da MilanoToday, i due avrebbero trascorso la serata insieme e avrebbero anche consumato sostanze stupefacenti.

I due tentativi di violenza

Stando sempre al racconto della vittima, il 30enne sarebbe riuscito a convincerla a seguirlo in un garage dove si sarebbe verificato il primo tentativo di abuso. La 20enne, però, sarebbe riuscita a fuggire e a scappare per via Pisani. A quel punto, l'uomo l'avrebbe di nuovo raggiunta, ma sarebbe stato infine bloccato dall'intervento dei carabinieri.

La ragazza, soccorsa sul posto e tranquillizzata, ha rifiutato il trasporto in ospedale. La vittima, inoltre, non ha voluto presentare querela, almeno per il momento. L'aggressore è stato indagato a piede libero con l'accusa di tentata violenza sessuale.