video suggerito

Molesta due donne a Milano in pochi minuti: 43enne bloccato dai passanti e arrestato I carabinieri hanno arrestato un 43enne accusato di violenza sessuale e rapina. L’uomo nella serata di domenica 14 luglio avrebbe aggredito due donne in zona commerciale Portello a Milano nel giro di pochi minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 43enne è stato denunciato e arrestato ieri sera, domenica 14 luglio, per violenza sessuale e rapina per aver aggredito due donne nella zona commerciale di Portello, a Milano, in meno di un paio d'ore. A bloccarlo per primo sono stati alcuni passanti che poi hanno atteso l'intervento dei carabinieri. Una delle vittime ha anche riportato alcune ecchimosi mentre cercava di divincolarsi dal 43enne.

La prima aggressione nella zona commerciale di Portello

La prima aggressione si è verificata intorno alle 22:30 del 14 luglio in via Grosotto. Il 43enne, risultato essere di nazionalità pakistana, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico per lesioni, si è avvicinato a una donna di 32 anni di origine russa che stava camminando per strada.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo l'avrebbe palpeggiata provando anche a bloccarla. La 32enne ha reagito ed è riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni passanti, che sono intervenuti e hanno messo in fuga l'aggressore.

La seconda aggressione e la denuncia

Nemmeno due ore più tardi, in largo Zanuso, il 43enne avrebbe fatto le stesse cose contro una ragazza di 23 anni di origine salvadoregna. L'uomo avrebbe, poi, provato anche a rubarle la borsetta. Anche in questo caso, alcuni passanti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo e a trattenerlo fino all'arrivo dei carabinieri.

I militari della Stazione Musocco, infatti, si erano già mobilitati nel momento della prima aggressione. Una volta raggiunto, hanno identificato e arrestato il 43enne: per violenza sessuale, rapina e per aggressione alla 32enne. La donna, infatti, ha anche riportato alcune ecchimosi durante la colluttazione con il suo aggressore.