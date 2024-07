video suggerito

Picchia persone a caso alla fermata del tram, due ragazze finiscono in ospedale: fermato 35enne Ieri pomeriggio un uomo di 35 anni ha aggredito alcuni passanti scelti a caso a Milano: ha ferito due ragazze di 21 anni. È stato fermato dai carabinieri e arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, un uomo di 35 anni ha aggredito alcuni passanti scelti totalmente a caso a Milano. È stato fermato mentre due ragazze sono state trasferite in ospedale. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, poco prima delle 16 il 35enne ha agito in largo Greppi, una zona centrale del capoluogo milanese, precisamente di fronte al Piccolo teatro Strehler dove si trova la fermata del tram della linea 14. Avrebbe iniziato a importunare i passanti, spintonarli e poi malmenarli. Ha provato a scappare, salendo su un tram, ma è stato fermato dai carabinieri. I militari sono stati allertati da una ragazza che ha notato una loro automobile e si è recata immediatamente dagli investigatori. Ha spiegato che c'era un uomo che stava picchiando alcune persone. Ha poi fornito una sua descrizione.

Le forze dell'ordine, dopo aver saputo dai cittadini che era salito sul mezzo, sono riuscite a individuarlo all'altezza di via Legnano: una volta sul tram, lo hanno arrestato e per lui è previsto il processo per direttissima. Nel frattempo sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118 perché due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due ragazze di 21 anni che sono state trasferite all'ospedale Gaetano Pini. Una ha riportato una prognosi di quattordici giorni e l'altra di dieci giorni.