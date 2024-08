video suggerito

Lottatore Mma aggredisce a caso alcuni passeggeri di un treno: a uno ha staccato il dito a morsi Un ragazzo che pratica Mma ha aggredito alcuni passeggeri della stazione di Pioltello (Milano) a caso e a uno in particolare ha staccato un dito a morsi: è stato arrestato per lesioni gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto, un ragazzo che pratica Mma ha aggredito a caso alcuni passeggeri di un treno nella stazione di Pioltello, comune che si trova in provincia di Milano. A uno di loro avrebbe staccato un dito a morsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato mentre il ferito è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo che pratica Mma – sport da combattimento con arti marziali miste – avrebbe iniziato a colpire a caso alcune persone che si trovavano su un treno. A uno in particolare lo avrebbe proprio ferito: gli avrebbe iniziato a mordere la mano e gli avrebbe poi staccato un dito a morsi. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto: sono state fornite tutte le cure del caso al passeggero che è stato trasferito in ospedale. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato immediatamente il giovane e lo hanno portato in caserma. Il ragazzo è adesso accusato di lesioni gravissime.

Il pubblico ministero di turno di Milano Ilaria Perinu ha inoltrato al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano, la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Il giovane potrebbe essere stato sotto l'effetto di stupefacenti.