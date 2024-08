Spedizione punitiva dopo una lite scoppiata al lavoro qualche ora prima: 24enne preso a calci a pugni

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Sarebbe finita con una spedizione punitiva una lite scoppiata invece poco tempo prima sul luogo di lavoro. Le indagini dei carabinieri di Mortara, in provincia di Pavia, sono state avviate dopo che è stato identificato e denunciato un 24enne incensurato, senza fissa dimora, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì 8 agosto a Pioltello, paese alle porte di Milano, e che ha visto vittima un 24enne.

Il giovane sarebbe stato aggredito vicino la stazione ferroviaria di Parona Lomellina da un gruppo di ragazzi che lo avrebbero prima preso a calci e pugni con anche un bastone di legno e poi successivamente gli avrebbero rubato il portafoglio con all'interno 250 euro in contanti e due bancomat. La vittima, una volta da sola, è riuscito a chiamare il 112: i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasportarlo al Policlinico San Matteo di Pavia da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Intanto i carabinieri si sono subito messi al lavoro per cercare di identificare gli aggressori: le telecamere di video sorveglianza della zona ha immortalato il momento e così i militari in poco tempo hanno identificato uno dei malviventi. Stando ai successivi accertamenti è emerso che l'aggressione è stata una sorta di spedizione punitiva successiva a una lite scoppiata tra i due nella mattinata mentre si trovavano al lavoro. Nel pomeriggio il 24enne aveva deciso di tendere un agguato al suo "rivale". Per lui ora è scattata la denuncia.