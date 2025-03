video suggerito

Aggredisce con una raffica di pugni un ragazzino sul treno per rubargli il passamontagna: denunciato un 19enne Un'altra aggressione sui treni. Questa volta, un 19enne ha aggredito un minorenne con una serie di pugni al volto per rubargli il passamontagna. Identificato e denunciato l'aggressore.

A cura di Giulia Ghirardi

Un'altra aggressione sui treni. Questa volta a essere coinvolti sono due ragazzi, un 19enne e un minorenne. Il primo avrebbe aggredito il secondo con una raffica di pugni con l'obiettivo di portargli via un passamontagna. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Secondo le prime ricostruzioni, i fatti risalirebbero al tardo pomeriggio del 18 gennaio scorso quando il ragazzo minorenne, in compagnia di un amico, si trovava nella stazione di Milano Porta Garibaldi in attesa di un treno regionale. È proprio qui che i due sarebbe stati avvicinati da due sconosciuti, tra cui l’aggressore 19enne. Secondo quanto riferito agli inquirenti, dopo una breve conversazione, una volta saliti sul treno, nel breve tragitto tra le stazioni di Porta Garibaldi e di Lambrate, il 19enne avrebbe dato il via all'aggressione.

L'obiettivo era il passamontagna. Per averlo, il 19enne avrebbe cercato di strapparglielo a forza dalle mani, poi, davanti alla resistenza della vittima, avrebbe iniziato a colpirlo con diversi pugni sul volto e sul corpo prima di darsi alla fuga alla fermata di Lambrate con il bottino.

È a questo punto che sono partite le indagini della squadra mobile della Questura di Lodi. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza delle stazioni ferroviarie, gli agenti sono riusciti a identificare l’autore del reato che è stato denunciato con l'accusa di rapina aggravata.