Scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica in piazza Duomo a Milano: fermati due ragazzi Tensioni in piazza Duomo a Milano per il corteo del 25 aprile. Ci sono stati alcuni scontri tra manifestanti pro Palestina e Brigata Ebraica, poi sedati dai City Angels e dalla polizia. Due ragazzi sono stati portati in Questura.

A cura di Enrico Spaccini

La polizia intervenuta per gli scontri in piazza Duomo a Milano (foto di Fanpage.it)

Ci sono stati alcuni scontri in piazza Duomo dove diverse migliaia di persone si sono riunite per la festa del 25 Aprile per commemorare la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Intorno alle 16, infatti, di fronte al McDonald's alcuni giovani manifestanti pro Palestina hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza che li separava dalla Brigata Ebraica, in testa al corteo che ha attraversato la città, formato dai City Angels. Qualche ragazzo, impugnando bastoni e aste di bandiere, sono riusciti a colpire alcuni dei presenti. Due ragazzi sono stati poi portati in Questura dalla polizia.

La tensione durante il corteo tra pro Palestina e Brigata Ebraica

Il corteo era partito alle 14:30 da corso Venezia ed era arrivato qualche minuto prima delle 16 in piazza Duomo. Durante il tragitto, in più di un'occasione i manifestanti pro Palestina si sono rivolti ai membri della Brigata Ebraica con slogan e insulti. "Vergogna, assassini", hanno gridato alcuni ricordando il genocidio in atto a Gaza ad opera dello Stato di Israele, "nazisti", hanno aggiunto altri.

Anche in quell'occasione, sono stati registrati momenti di tensione tra i partecipanti al corteo, sedati prima che si arrivasse allo scontro fisico. D'altra parte, i membri della Brigata Ebraica hanno risposto gridando "fuori Hamas da Gaza", insultando i manifestanti pro Palestina e urlando: "Studiate".

Gli scontri in piazza Duomo

La Brigata Ebraica è stata tenuta separata dagli altri partecipanti al corteo attraverso un cordone di protezione. Arrivati in piazza Duomo, alcuni manifestanti hanno provato in più punti a superarlo riuscendoci all'altezza del McDonald's. Ci sono stati alcuni scambi di colpi, in particolare sferrati da alcuni giovani che impugnavano bastoni e aste di bandiera.

A evitare che la situazione degenerasse ancora, ci hanno pensato i City Angels che si sono piazzati tra palestinesi e Brigata Ebraica cercando di placare gli animi. Qualcuno è stato colpito, anche pare non abbia riportato conseguenze gravi. Pochi minuti dopo, sono intervenuti gli agenti di polizia in tenuta antisommossa che, con scudi e manganelli, hanno riportato la calma. Alla fine, gli agenti hanno portato in Questura due dei giovani protagonisti degli scontri.