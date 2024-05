Pedone travolto da una macchina mentre cammina in strada: trasportato in codice rosso in ospedale

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Altro grave incidente nella giornata di oggi lunedì 27 maggio. Dopo la donne investita da due macchine a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, un uomo di 77 anni è stato travolto da una macchina mentre si trovava a Vedano Olona, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto in via Salvemini verso le 16.25 quando è arrivata la chiamata di soccorso al 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Circolo, a Varese. Alla vittima i medici hanno diagnosticato un trauma cranico, torace, schiena e arto inferiore.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora da definire nei minimi dettagli. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno fatto tutti i rilievi del caso. Resta ancora da capire eventuali responsabilità.

Poche ore prima una donna di 55 anni è stata investita da un'auto e sbalzata sull'asfalto. Solo pochi secondi dopo, quando era ancora a terra, è stata colpita da una seconda auto di passaggio che non ha fatto in tempo a frenare in tempo. Tutto è accaduto verso le 13.55 in piazza Gugliemo Marconi 1. La donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso con gravissimi i traumi al torace, addome e bacino che ha riportato nella caduta.