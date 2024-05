video suggerito

Viene investita da un'auto e rimbalzata sull'asfalto: poco dopo un'altra macchina la travolge Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto e sbalzata sull'asfalto. Solo pochi secondi dopo, quando era ancora a terra, è stata colpita da una seconda auto di passaggio. Si trova in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, una donna di 55 anni è stata investita da un'auto e sbalzata sull'asfalto. Solo pochi secondi dopo, quando era ancora a terra, è stata colpita da una seconda auto di passaggio che non ha fatto in tempo a frenare in tempo. Tutto è accaduto verso le 13.55 in piazza Gugliemo Marconi 1.

Subito sono scattati i soccorsi: la donna è stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso. Gravissimi i traumi al torace, addome e bacino che ha riportato nella caduta. Sul posto sono intervenuti l'èelisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Spetterà ora agli agenti della Polizia Locale portare avanti le indagini e capire con esattezza cosa sia successo.