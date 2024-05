video suggerito

Violento scontro tra due auto a Milano: uno dei conducenti in ospedale con manovre di rianimazione in corso Due auto si sono scontrate verso le 16.40 di oggi martedì 28 maggio in viale Lunigiana a Milano: uno dei conducente, alla guida di una macchina di una società privata di trasporti sanitari, è stato portato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente verso le 16.40 di oggi martedì 28 maggio in viale Lunigiana a Milano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, due auto si sono scontate: una di queste apparterrebbe a una società privata di trasporti sanitari senza però persone a bordo tranne il conducente. Uno delle due persone alla guida, un uomo di 55 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico e al volto. Quando i sanitari sul posto lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio: è stato portato in ospedale con manovre di rianimazione in corso.

Alla guida invece della seconda auto invece c'era una donna di 69 anni trasportato in codice verde all'ospedale Città Studi di Milano. Su questa seconda auto c'era anche un passeggero di 27 anni con un trauma arto inferiore e superiore: il ragazzo è stato portato in ospedale, anche lui Città Studi, in codice verde. Sul posto si sono precipitate automedica e due ambulanze, oltre che ai vigili del fuoco e agli agenti di Polizia Locale. Spetterà a quest'ultimi fare tutti gli accertamenti del caso e individuare eventuali responsabilità.