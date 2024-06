Scontro tra una moto e un’auto a Milano: grave un 25enne

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Un ragazzo di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra la sua moto e un'auto. Le sue condizioni sono gravi e il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 13 di oggi, mercoledì 5 giugno, in piazza Guglielmo Oberdan a Milano. Il conducente della macchina, un uomo di 49 anni, è stato trasportato in codice verde (non grave) all'ospedale Fatebenefratelli, sempre a Milano.

La dinamica dell'incidente sembra essere quella di uno scontro tra il Suv del 49enne e la moto del 25enne. Sembrerebbe essere avvenuto in un incrocio regolato da un semaforo. La vettura stava percorrendo corso Buenos Aires in direzione corso Venezia. La moto, invece, arrivava da viale Majno, diretta verso piazza Repubblica.

Il motociclista è stato sbalzato a circa 5 metri di distanza dal luogo dell'impatto. Il 25enne, infatti, ha riportato un trauma all'addome e a un arto inferiore. Mentre il guidatore della macchina ha riportato traumi più lievi al volto e a un braccio.

Sul posto, oltre al personale del 118 e dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) con un'automedica e due ambulanze, anche gli agenti della Polizia locale di Milano per i rilievi. Le immagini della telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso presenti nella zona potrebbero essere acquisite per accertare la dinamica esatta del violento incidente.

(articolo in aggiornamento)