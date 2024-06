video suggerito

Violento impatto tra un’auto e una moto nella notte in centro a Milano: gravissimo un 23enne Un ragazzo di 23 anni è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano nella notte dopo essere stato coinvolto in un grave incidente: il giovane era a bordo della sua moto e si è schiantato contro un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente nella notte in Corso Buenos Aires a Milano. Attorno alle 3.50 è stato lanciato l'allarme ai soccorsi perché un ragazzo di 23 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto: si sarebbe scontrato contro un'auto ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.

Sul posto in poco tempo si sono precipitati i sanitari in codice rosso a bordo di un’ambulanza e un’automedica: dopo aver stabilizzato il giovane lo hanno poi portato all'ospedale Niguarda a Milano dove le sue condizioni restano ancora gravi. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento si sa solo con certezza che l'incidente è avvenuto poco prima delle 4 di oggi sabato 15 giugno all’incrocio tra viale Brianza e piazzale Loreto a Milano. Il 23enne, in sella a una Ktm Due 125, stava procedendo in direzione Corso Buenos Aires da viale Lunigiana, quando è sopraggiunta l’auto, una Chevrolet Captiva, sulla sinistra del giovane. L'impatto è stato violentissimo tanto che il 23enne è stato rimbalzato sull'asfalto a qualche metro di distanza dal punto dell'incidente. Fondamentale saranno le telecamere di video sorveglianza della zona.