Cadavere di donna trovato nel fiume Serio: i carabinieri indagano sull'identità e le cause del decesso Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella mattinata del 6 aprile sotto un cavalcavia ad Alzano Lombardo (Bergamo). Il corpo è stato rimosso e sarà sottoposto ad accertamenti per risalire all'identità e alle cause della morte.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 6 aprile, sotto il cavalcavia che collega Alzano Lombardo a Ranica (in provincia di Bergamo). Il cadavere sembrerebbe essere affiorato in una zona dove l'acqua del fiume Serio è particolarmente bassa. I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità del cadavere, mentre vigili del fuoco e personale sanitario del 118 hanno provveduto a rimuovere la salma e trasferirla per i successivi approfondimenti scientifici.

L'allarme è scattato poco dopo le 10 del 6 aprile. Il cadavere sarebbe stato trovato in una parte secca del fiume, tra i sassi, sotto il ponte della strada statale che, uscendo da Alzano, conduce al vicino comune di Ranica. Si tratta di una zona che si trova nei pressi di un'area verde che, soprattutto in primavera, è frequentata da persone a piedi e in bicicletta..

Le indagini per risalire all'identità della donna sono ancora in corso e vige il massimo riserbo da parte degli investigatori. Al momento, non è nota nemmeno la dinamica dei fatti e nessuna ipotesi su cosa possa essere accaduto alla donna è stata per ora esclusa. Le prime risposte si potranno avere solo dopo che la salma sarà stata sottoposta ai vari approfondimenti scientifici del caso. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno già rimosso il corpo e lo hanno affidato agli esperti di medicina legale.