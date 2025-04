Donna trovata morta nel fiume Serio: è stata disposta l’autopsia sul corpo, si indaga sulla sua identità

video suggerito

É stata disposta l'autopsia sulla donna che domenica mattina è stata trovata senza vita nelle acque fiume Serio ad Alzano Lombardo (Bergamo). L'esame servirà a fare luce sulle cause della morte e sull'eventuale ipotesi di omicidio. I Carabinieri non hanno però riscontrato segni di violenza sul corpo. Resta ancora da accertare l'identità della vittima, trovata senza documenti.

Immagine di repertorio

Sarà svolta un'autopsia sul corpo senza vita della donna ritrovata nella mattina di ieri, domenica 6 aprile, nelle acque del fiume Serio, all'altezza di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Secondo quanto comunicato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno effettuato i primi rilievi, sul cadavere non sono presenti segni riconducibili a una morte violenta ma l'esame, fissato per mercoledì, è stato disposto per accertare le cause della morte ed escludere l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

La donna è stata recuperata ieri mattina attorno alle 11:00, a seguito della segnalazione di un passante. Il corpo si trovava lungo il gretto del fiume Serio all’altezza di via Guglielmo d’Alzano, nei pressi del ponte della strada provinciale 35 che collega Alzano Lombardo a Ranica. Sarebbe emerso in un punto dove l'acqua del fiume diventa particolarmente bassa.

Sul posto sono intervenuti, come da prassi, gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito all'obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La vittima non aveva con sé documenti e gli investigatori sono ora al lavoro per identificarla. Al momento continua a rimanere ignota la dinamica dell'accaduto e gli investigatori non escluderebbero nessuna ipotesi. L'autopsia servirà ad avere un riscontro sull'eventualità dell'omicidio.