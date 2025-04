Donna trovata morta seminuda vicino al fiume Serio nella Bergamasca: cosa sappiamo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Si indaga sul caso della donna che è stata trovata morta nella giornata di domenica 6 aprile sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, comune che si trova in provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, lunedì 7 aprile, si è svolta l'autopsia che cercherà di chiarire le cause della morte. In particolare modo se si sia trattato di un omicidio o meno. La Procura infatti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, di cui è titolare la pubblico ministero Giulia Angeleri.

La vittima sarebbe una donna, originaria del Marocco, di 44 anni, che avrebbe avuto una vita molto difficile. Abitava fuori dalla provincia di Bergamo, ma aveva alcuni parenti proprio nella Bergamasca. È possibile che il decesso sia avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento, ma anche l'autopsia – che è durata circa tre ore – chiarirà esattamente quando sia avvenuto. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni evidenti di violenza, ma solo alcuni lividi ed escoriazioni che potrebbero essere causa del trascinamento sul greto del fiume. È escluso che sia stata usata un'arma. Sul corpo c'era qualche tatuaggio.

Al momento del ritrovamento, la 44enne sarebbe stata trovata seminuda: indossava solo la biancheria intima e una canottiera bianca. Non aveva con sé nessun documento o effetto personale. Non aveva nemmeno il cellulare. Non è escluso quindi che la donna sia stata uccisa altrove e poi portata sul greto del fiume successivamente. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli al riguardo.