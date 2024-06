video suggerito

Rider di 24 anni investito da un'auto in centro a Milano: è gravissimo in ospedale Dieci minuti dopo le 20 di ieri domenica 9 giugno tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione a Milano un rider di 24 anni è stato investito da un'auto: alla base dell'incidente forse un semaforo rosso non rispettato.

A cura di Giorgia Venturini

Un rider pakistano di 24 anni si trova in gravi condizioni in ospedale dopo esser rimasto coinvolto in un incidente tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione a Milano. Resta ancora da capire cosa sia successo ma sicuramente il giovane si è scontrato contro un'auto: l'impatto è stato talmente violento che è stato sbalzato sull'asfalto. Forse alla base dell'incidente un semaforo rosso non rispettato. Saranno tutti gli accertamenti della polizia locale a fare tutti gli accertamenti del caso.

Tutto è accaduto dieci minuti dopo le 20 di ieri domenica 9 giugno. Il primo a chiamare i soccorsi è stato l'automobilista che si è fermato subito ad assistere il giovane. Sul posto in poco tempo è arrivata un'ambulanza in codice rosso che hanno immediatamente praticato i primi tentativi di rianimazione, poi il trasporto disperato all'ospedale Niguarda dove il 24enne si trova ancora in gravissime condizioni. Bisognerà attendere le prossime ore per capire se è fuori pericolo.