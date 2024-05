video suggerito

Scontro violento in tangenziale a Milano tra una moto e un'auto: grave un ragazzo di 29 anni Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Rogoredo: il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

In un incidente sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Rogoredo un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito. Tutto è accaduto alle 8.50 della mattina di oggi martedì 14 maggio. Nell'impatto sono stati coinvolti un’automobile e una motocicletta, su cui viaggiava il ventinovenne.

Resta ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento si sa però che dopo lo scontro il 29enne è stato sbalzato in aria ed è finito contro l'asfalto. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I medici hanno stabilizzato il giovane in strada e poi lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Il 29enne ha riportato traumi al torace, a una gamba e a un braccio.

Intanto per permettere l'arrivo il prima possibile dei soccorsi è stato bloccato il traffico causando 7 chilometri di coda. Poi una volta il giovane soccorso e trasportato in ospedale la circolazione ha ripreso in modo regolare.