Grave incidente in via Corelli: cade dalla moto e viene travolto da un'auto, 18enne in condizioni critiche Un giovane è stato trasportato in elicottero al San Raffaele dopo un incidente in moto avvenuto nella periferia Est di Milano; è gravissimo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 18enne è stato ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale "San Raffale" di Milano a seguito di un gravissimo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Corelli, nella periferia Est della città, e che ha coinvolto due automobili e una motocicletta. Sullo schianto sono in corso accertamenti, i rilievi e la ricostruzione sono affidati alla Polizia Locale.

Stando a quanto accertato dagli agenti il ragazzo, intorno alle 18.40 circa di oggi, 11 maggio, stava percorrendo via Corelli in direzione centro quando, all'altezza con l'incrocio con via privata Taverna, nei pressi di un attraversamento pedonale, l'automobile davanti a lui ha frenato per far passare una persona. Il giovane, che non è riuscito in tempo a fermarsi, ha colpito il veicolo nella parte posteriore e per l'impatto ha perso il controllo della motocicletta, finendo rovinosamente a terra nella corsia di marcia opposta. In quel momento stava arrivando un'altra automobile che non è riuscita ad evitare il giovane e lo ha centrato.

Le condizioni del 18enne sono apparse subito gravissime. Dopo una prima stabilizzazione sul posto, per non perdere tempo prezioso il trasporto al San Raffaele, in codice rosso, è stato effettuato con l'elicottero.