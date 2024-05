video suggerito

È morto il ragazzo caduto dalla moto e travolto da un’auto in via Corelli a Milano: aveva 18 anni Un ragazzo di 18 anni è morto durante la notte in ospedale, dopo essere caduto dalla moto a Milano. Un’auto non è infatti riuscita a frenare e lo ha investito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Fabrizio Capecelatro

Non ce l'ha fatta il ragazzo di appena 18 anni che, nella serata di ieri sabato 11 maggio, è caduto dalla sua moto in via Corelli, a Milano. Il giovane, dopo essere precipitato sull'asfalto, è infatti stato investito da un'auto in transito nella direzione opposto. Pur di provare a salvargli la vita, è stato fatto decollare l'elisoccorso, ma durante la notte è morto in ospedale.

L'incidente in via Corelli

Intorno alle 18,40 di ieri, un ragazzo di 18 anni ha prima tamponato l'auto che lo precedeva e che si è fermata per far attraversare un pedone, poi ha perso l'equilibrio della moto che guidava ed è stato scaraventato a terra. Il suo corpo è finito sulla carreggiata opposta, dove un'auto stava transitando. L'automobilista purtroppo non ha fatto in tempo a frenare e lo ha investito.

Immediatamente è stato richiesto il soccorso al 118 e l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza. Le sue condizioni sono, però, apparse subito molto critiche e così è sopraggiunto l'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza il 18enne al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Anche qui i medici hanno confermato la criticità delle sue condizioni.

Muore a 18 anni

Nonostante i tentativi del personale sanitario dell'ospedale San Raffaele, purtroppo il 18enne è deceduto nel corso della notte a causa delle gravi ferite riportate. Intanto proseguono le indagini della Polizia locale di Milano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità, che a questo punto potrebbero essere di omicidio stradale.