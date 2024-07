Ragazzo di 22 anni si schianta contro un furgone a San Giuliano Milanese: morto il motociclista

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'incidente lungo la sp 164 (foto da Facebook – Comune di San Giuliano Milanese)

Un 22enne è deceduto questa mattina, venerdì 5 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 164 nel territorio comunale di San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un furgone guidato da una donna di 36 anni. Il 22enne è morto prima dell'arrivo dei sanitari.

L'incidente a Cascina Rancate

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 del 5 luglio. Il 22enne, residente a Lardirago (in provincia di Pavia), arrivato all'altezza di Cascina Rancate si è schiantato con la sua moto contro un furgone Fiat Doblò.

Come comunicato dalla pagina Facebook del Comune di San Giuliano Milanese, il tratto della strada provinciale compreso tra la rotonda di via Po all’intersezione con la via che porta a Carpiano è stato chiuso per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso. L'invito ai residenti è di evitare di percorrere quella strada per almeno l'intera mattinata.

Il 22enne è morto sul colpo, la 36enne è stata trasportata in ospedale

Con loro, sono arrivati sul posto anche i soccorsi con un'ambulanza della Croce bianca di Landriano e l’elisoccorso. Per il 22enne, sbalzato dalla moto dopo lo schianto, non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso.

Per quanto riguarda la 36enne che si trovava alla guida del furgone Doblò, i sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto e l'hanno poi trasportata in codice verde al Policlinico San Donato. La donna avrebbe riportato solo qualche lieve ferita.