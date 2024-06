Incidente in via Padova, schianto auto moto: morto un 50enne a Milano

video suggerito

È morto il motociclista di 50 anni, rimasto gravemente ferito, venerdì scorso, in seguito a un brutto incidente stradale avvenuto in via Padova a Milano. Intorno alle 8.50 di venerdì, all'altezza del civico 324, di fronte al benzinaio, la moto della vittima si è scontrata con un'automobile per cause ancora da accertare.

Troppo gravi le ferite riportate, il 50enne è morto al Niguarda

L'uomo è stato sbalzato a terra e ha impattato violentemente con l'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dov'è arrivato in codice rosso con lesioni interne e fratture agli arti superiori e al bacino. Nonostante gli sforzi dei medici, è morto due giorni dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito, la moto del 50enne, una Yamaha MT07, proveniva dal centro città e stava percorrendo via Padova in direzione fuori Milano. All'incrocio con via Privata della Valle, un'automobile si è immessa (forse non rispettando la precedenza) sulla carreggiata ed è così che è avvenuto l'impatto tra i due mezzi. Ma moto avrebbe urtato il fianco sinistro della macchina.

Il 50enne, come anticipato, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Niguarda, dov'è morto due giorni dopo il suo arrivo. La conducente dell'autmobile, una ragazza di 24 anni, è stata accompagnata a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano.