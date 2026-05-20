Scontro auto-moto a Castano Primo nel Milanese, due feriti gravissimi: un 56enne e una 58enne in ospedale

Una moto e un’auto si sono scontrate violentemente a Castano Primo (Milano). Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite due persone: un uomo di 56 anni e una donna di 58 che ora sono ricoverati in ospedale.

Foto di repertorio

Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un grave incidente a Castano Primo, un comune in provincia di Milano. Nello scontro moto-auto sono rimaste gravemente ferite due persone: un uomo di 56 anni e una donna di 58 che ora sono ricoverati in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 16:30 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale 34dir all'altezza di Castano Primo (Milano) quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute – un'auto e uno scooter, sul quale viaggiavano un uomo di 56 anni e una donna di 58, si sarebbero scontrati violentemente.

Una volta giunti sul posto e aver constatato le gravi condizioni del motociclista e della passeggera, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasferirli immediatamente in ospedale. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano con gravi traumi al volto e al torace a bordo dell'elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). La donna, invece, è stata portata con un trauma cranico all'ospedale di Legnano (Milano), sempre in codice rosso. La conducente della macchina, una 85enne, si è sentita poco bene per lo shock ed è stata a sua volta soccorsa sul posto.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.