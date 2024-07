video suggerito

Incidente tra moto e auto, centauro sbalzato in una roggia: è morto Scontro tra un’automobile e una moto in provincia di Como: un uomo è stato sbalzato in una roggia ed è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, si è verificato un incidente stradale sulla Novedratese, in provincia di Como. Una automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 41 anni. Il centauro, dopo una notte trascorsa in ospedale, è morto. La vittima si chiamava Stefano La Torre, aveva quarantuno anni ed era originario di Albese con Cassano.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, si trovava in sella alla sua moto quando ha urtato un'automobile che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra verso un'area di servizio. Nell'impatto, la moto ha strisciato a terra ed è finita sotto il guard rail: il quarantunenne è stato quindi sbalzato in una roggia. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Gli operatori sanitari, dopo averlo recuperato, hanno trasferito La Torre in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: è arrivato a bordo di un elicottero. Purtroppo nella notte è morto.

Anche la conducente dell'automobile, una ragazza di 28 anni, è stata portata in pronto soccorso perché era in stato di choc. Oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri di Mariano Comense. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.