Motociclista 30enne si schianta contro un'auto a Cernusco sul Naviglio: è gravissimo Un motociclista si è schiantato contro un'auto nella mattinata del 24 agosto a Cernusco sul Naviglio (Milano). Alla guida della due ruote c'era un giovane di 30 anni, ricoverato in condizioni critiche a Monza.

A cura di Enrico Spaccini

La moto e l'auto coinvolte nell'incidente a Cernusco sul Naviglio (foto da vigili del fuoco)

Un 30enne è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 24 agosto. Il giovane si trovava in sella alla sua moto a Cernusco sul Naviglio (nella Città Metropolitana di Milano) lungo la provinciale che porta a Cologno Monzese quando, arrivato all'altezza della strada Cascina Olmo, si è scontrato contro un'auto.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. Probabilmente l'impatto è avvenuto mentre l'auto si stava immettendo sulla via principale, con il conducente che non si sarebbe accorto della presenza della motocicletta. A bordo della vettura, una Toyota Yaris, viaggiava una coppia di coniugi, lui di 77 anni e lei di 72 anni. Una volta estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Gorgonzola, sono stati trasportati in codice giallo e verde all'ospedale San Raffaele di Milano per alcune contusioni riportate nell'incidente.

Più critiche, invece, le condizioni del 30enne. La moto di marca Yamaha nell'impatto è finita sbalzata a lato della carreggiata e ha perso la ruota anteriore. I sanitari, arrivati con tre ambulanza e un'automedica, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato in ospedale a Monza in codice rosso.