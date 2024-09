video suggerito

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta lungo il Naviglio Grande: morto 48enne Un 48enne è morto nella serata di ieri, 11 settembre, in seguito a un incidente stradale. Mentre viaggiava lungo il Naviglio Grande di Milano, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo con lo schiantarsi contro un’auto in sosta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un 48enne è deceduto nella serata di ieri, mercoledì 11 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del Naviglio Grande di Milano. Stando a quanto ricostruito in base ai primi rilievi della polizia locale, l'uomo stava viaggiando in sella alla sua una motocicletta quando, per cause ancora non note, avrebbe perso il controllo del mezzo. Arrivato all'incrocio tra via Morimondo e viale Giulio Richard, il 48enne si è schiantato contro un'auto in sosta. L'uomo è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate nell'impatto.

Il 48enne era stato soccorso in condizioni critiche

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19:30 dell'11 settembre. Quando i sanitari, inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso, sono arrivati all'incrocio tra via Morimondo e viale Richard, le condizioni del motociclista erano apparse subito critiche. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano, dove, però, il 48enne è deceduto poco dopo per le lesioni riportate.

Gli agenti della polizia locale, nel frattempo, hanno chiuso al traffico il tratto di strada dove è avvenuto lo schianto e hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica. Stando a quanto appreso finora, pare che il 48enne abbia fatto tutto da solo.

Le indagini della polizia

I poliziotti sono ancora al lavoro per capire come mai il motociclista abbia perso il controllo del mezzo finendo, così, con l'impattare contro una delle auto in sosta a lato della carreggiata.

Non è escluso che il 48enne viaggiasse a una velocità elevata, ma nemmeno che abbia dovuto evitare un ostacolo imprevisto. Preziose per le indagini potrebbero rivelarsi le testimonianze dei passanti e dei residenti in zona, che potrebbero aver sentito frenate improvvise o grida di qualche tipo.