Sbalzato dalla moto dopo un incidente con un'auto ad Almenno San Bartolomeo: 53enne morto sul colpo Nel pomeriggio di oggi martedì 1 ottobre, ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo), un uomo di 53 anni è morto in moto a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.45 in via Aldo Moro.

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di oggi martedì 1 ottobre ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo) un uomo di 53 anni, in sella alla sua motocicletta, è morto sul colpo a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.45 in via Aldo Moro.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un’auto e una moto, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate. Nell’impatto il motociclista 53enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono accorsi i sanitari con elisoccorso, automedica, ambulanza e le forze dell’ordine. Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del drammatico schianto.